Помпео заявил о новых санкциях против ряда официальных лиц КНР

Власти США ввели визовые ограничения в отношении руководителей китайских госкомпаний и официальных лиц компартии КНР и ВМС Народно-освободительной Армии Китая. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на выступление госсекретаря Майка Помпео. Причина - ситуация в Южно-Китайском море.

«Государственный департамент вводит визовые ограничения на лиц из Китайской Народной Республики, включая руководителей государственных предприятий и официальных лиц Коммунистической партии Китая и ВМС Народно-освободительной Армии, ответственных или причастных либо к крупномасштабному освоению, строительству или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо давлению КНР на предъявляющих свои требования из Юго-Восточной Азии, чтобы ограничить их доступ к шельфовым ресурсам в Южно-Китайском море», - говорится в заявлении Помпео.

Об официальной реакции китайской стороны на введенные ограничения со стороны Вашингтона пока не известно.