Путин обсудил с главой Удмуртии положение бизнеса в регионе во время пандемии

Бизнес Удмуртии достойно выдержал испытание пандемией и сейчас удмуртские предприятия активно осваивают европейские и азиатские рынки. Например, продают молоко и мороженое в Китай, мясо в Монголию, в планах - экспорт куриных яиц в Саудовскую Аравию. Об этом с гордостью доложил президенту РФ Владимиру Путину глава республики Александр Бречалов.

А в доказательство своих слов приготовил главе государства подарок - упакованный сотовый мед.

«Хочу показать, я направил Вам, тоже надеюсь, что дойдет, упакованный сотовый мед. Особенность его в том, что производит его микропредприятие, сельскохозяйственное предприятие, которое находится в деревне Вятское Каракулинского района. В деревне проживают 380 человек. Так вот, два брата при поддержке Минсельхоза России, при поддержке команды Удмуртии смогли реализовать свой проект, и 2,5 тонны меда в таких упаковках отправились в Швейцарию», - рассказал руководитель республики Путину.

Глава государства, в свою очередь, отметил усилия Бречалова, которые тот предпринимает для сдерживания роста цен в Удмуртии и похвалил его за проделанную работу.

«В общем, мы видим положительную динамику практически по всем основным направлениям. Я уже о некоторых из них сказал. Хочу также отметить усилия, которые Вы предпринимаете по поводу сдерживания цен. Да, чуть-чуть подрастают, я вижу, но в целом это значительно ниже, чем по стране, и это делается спокойно, без всяких административных окриков», - заявил Путин.

В ходе встречи обсуждалась и борьба с коронавирусом. Президент подчеркнул, что спрогнозировать развитие ситуации с новыми штаммами со стопроцентной точностью нельзя и попросил главу Удмуртии максимально эффективно распоряжаться коечным фондом и, если нужно, помогать соседним регионам. Бречалов при этом отчитался о ходе вакцинации в республике. По его словам, привиты уже более 900 человек.