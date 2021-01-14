Порошенко и Ярош устроили скандал на борту самолета

На бывшего президента Украины Петра Порошенко в самолете набросился националист Максим Ярош - бывший военнослужащий запрещенной в России организации «Правый сектор»*. Видео инцидента было опубликовано в Telegram.

Националист в грубой форме обвинил политика в том, что он отдыхает на Галапогоссах, вместо того, чтобы праздновать Рождество у себя на Родине.

По опубликованным кадрам видно, что сам Петр Порошенко от этой встречи был не в восторге и всячески избегал прямого контакта с Ярошем. Последний призвал экс-гаранта украинской Конституции пойти на работу в госпиталь.

*«Правый сектор» - запрещенная в РФ террористическая организация.