Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российские суда направляются к месту строительства «Северного потока - 2»

Ян Брацкий
19:02 14.01.2021
В исключительной экономической зоне Дании прокладка труб начнется 15 января.
Российские суда направляются к месту строительства «Северного потока - 2»
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Российские суда, задействованные в прокладке финального участка трубопровода «Северный поток - 2», возвращаются к месту проведения работ, о чем свидетельствуют данные портала геопозиционирования морских судов. В первую очередь, это судно снабжения «Балтийский исследователь». К месту работ из немецкого порта Висмар следует и трубоукладочная баржа «Фортуна», которая уже работала в исключительной экономической зоне Германии в декабре прошлого года.

Прокладка труб в датской зоне стартует 15 января, сообщил ранее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансена. По его словам, временное расписание работ уже передано ответственным службам и ведомствам. Большую часть работ на датском участке строители проведут на глубинах свыше 30 метров. В начале января этого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривает расширенные санкции против участников реализации энергетического проекта.

Он предусматривает прокладку двух нитей по дну Балтийского моря из России в Германию. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров топлива в год. Власти США, которые хотят поставлять в Евросоюз свой сжиженный газ, активно выступают против возведения объекта. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:02 В стране и мире
Российские суда направляются к месту строительства «Северного потока - 2»
18:29 В стране и мире
Собянин назвал сроки возвращения к нормальной жизни в Москве
18:08 Эксклюзив
Видео
Лещенко поддержал идею заменить гимн «Катюшей» на чемпионатах мира и Олимпиадах
17:05 В стране и мире
СМИ сообщили о госпитализации экс-премьера Италии Сильвио Берлускони
16:54 Эксклюзив
Видео
Эксперт усомнился в доведении процедуры импичмента Трампу до конца
Популярное
Популярное
Свет Земли: российский космонавт показал северное сияние из иллюминатора МКС
Видео
Задержание владельца кафе с шаурмой «от Сталина» попало на видео
Видео
Два солнечных пятна в три раза больше Земли попали на видео
Видео
Пьяный водитель «прокатил» полицейского на капоте в Биробиджане
Названа привычка, отказ от которой способен предотвратить онкологию
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.