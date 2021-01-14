Российские суда направляются к месту строительства «Северного потока - 2»

Российские суда, задействованные в прокладке финального участка трубопровода «Северный поток - 2», возвращаются к месту проведения работ, о чем свидетельствуют данные портала геопозиционирования морских судов. В первую очередь, это судно снабжения «Балтийский исследователь». К месту работ из немецкого порта Висмар следует и трубоукладочная баржа «Фортуна», которая уже работала в исключительной экономической зоне Германии в декабре прошлого года.

Прокладка труб в датской зоне стартует 15 января, сообщил ранее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансена. По его словам, временное расписание работ уже передано ответственным службам и ведомствам. Большую часть работ на датском участке строители проведут на глубинах свыше 30 метров. В начале января этого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривает расширенные санкции против участников реализации энергетического проекта.

Он предусматривает прокладку двух нитей по дну Балтийского моря из России в Германию. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров топлива в год. Власти США, которые хотят поставлять в Евросоюз свой сжиженный газ, активно выступают против возведения объекта.