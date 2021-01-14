В Испании найдена картина возрастом более 11 тысяч лет

Испанские археологи во время проведения раскопок в пещере Coves del Fem, расположенной в Каталонии, нашли загадочную доисторическую «доску» каменного века с выгравированными на ней изображениями шести видов животных. Артефакт был обнаружен еще прошлым летом, однако эксперты решили рассказать о находке лишь сейчас.

Как пишет The Tennessee Tribune, возраст артефакта, по предварительным оценкам, составляет не меньше 11 700 лет. Он оказался намного старше самых древних следов человека, обнаруженных в этой пещере.

В материале отмечается, что двух нарисованных животных ученым идентифицировать пока не удалось. Два изображения оказались детально прорисованными оленями, самцом и самкой. Остальные нарисованные звери похожи на коз и коров, но их достоверного толкования пока нет. Нет пока у экспертов и объяснения функциональной роли выгравированных на камне символов.

Каменный холст имеет овальную форму, его длина составляет чуть менее 18 сантиметров, а ширина - около 13 сантиметров. Рисунок на нем был создан с помощью хорошо заточенного кремня: художник прорисовал даже анатомические детали, такие как глаза, уши, нос, рога и мех.

По мнению специалистов, изображения на камне выгравированы не тем обществом, следы которого были найдены в пещере по время предыдущих исследований. Сейчас рассматриваются несколько версий того, как артефакт мог оказаться в пещере. Согласно одной из них, в древности камень могла перенести из другого места река.