Огромный оползень «проглотил» грузовик в Сочи
Многодневные дожди размыли почву на улице Транспортной, и асфальт не выдержал.
© Видео: love.sochi, Instagram, Все новости Сочи на sochi24.tv ВК © Фото: love.sochi, Instagram
В Сочи сошел сильнейший оползень. Многодневные дожди размочили почву на склоне, и дорожное покрытие не выдержало. Инцидент произошел на Транспортной улице.
Асфальт разорвало на части, и в одну из гигантских трещин провалился грузовик. Видео с места ЧП очевидцы размещают в социальных сетях.
По предварительной информации, в результате схода оползня никто из жителей не пострадал. Сейчас на месте работают представители оперативных служб, территория огорожена. В ближайшее время рабочие приступят к восстановлению дорожного полотна.