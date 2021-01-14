Огромный оползень «проглотил» грузовик в Сочи

В Сочи сошел сильнейший оползень. Многодневные дожди размочили почву на склоне, и дорожное покрытие не выдержало. Инцидент произошел на Транспортной улице.

Асфальт разорвало на части, и в одну из гигантских трещин провалился грузовик. Видео с места ЧП очевидцы размещают в социальных сетях.

По предварительной информации, в результате схода оползня никто из жителей не пострадал. Сейчас на месте работают представители оперативных служб, территория огорожена. В ближайшее время рабочие приступят к восстановлению дорожного полотна.