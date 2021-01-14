Удар по COVID-19: как Москва и регионы готовятся к массовой вакцинации

До старта массовой вакцинации в России осталось совсем немного. О том, что всеобщая прививочная кампания должна начаться уже на следующей неделе, накануне объявил президент, а премьер-министр сегодня заявил, что это - переломный момент коронавирусного кризиса.

В Москве сегодня открылись 30 дополнительных пунктов вакцинации, а всего их уже 100. Поэтому и категорий тех, кто может привиться, стало больше - теперь это еще и ученые, работники сферы связи и информационных технологий, сотрудники управляющих компаний и сферы туризма. Валентина как раз из турбизнеса.

«Все-таки через нас проходит большое количество людей. Не только Москва, но и другие регионы и даже другие страны. Наверное, поэтому», - полагает Валентина Иванова.

Вторую прививку необходимо сделать через 21 день. Такая военная хитрость в борьбе с короной. Первый раз вводят менее опасный вирус. Организм учится с ним бороться, а во второй раз вводят другой вирус. После прививки нельзя употреблять алкоголь. Пожалуй, самое страшное в этой вакцине, шутят пациенты. А врачи на полном серьезе подтверждают - хотя в редких случаях возможна небольшая температура, никаких опасных побочных эффектов на практике еще не встречали. Многие медики и сами уже на себе попробовали. Руслан консультирует тех, кто пришел прививаться, а сам он получил укол полтора месяца назад. И с тех пор - никаких недомоганий.

«Я вакцинировался в обед. Ближе к вечеру появился легкий озноб. Ну и все», - рассказывает врач-методист Руслан Лексиков.

Не отстают от Москвы и регионы. Туда отправили уже более 600 тысяч доз вакцины и обещают только наращивать поставки. Открываются и новые пункты. В Санкт-Петербурге, например, их уже 100.

«Сейчас уже в течение недели идет вакцинация массовая, для тех, кто хочет быть привитым от ковида. Желающих много. У нас организованная запись на нашем сайте городской поликлиники №3 и плюс еще через телефон, где люди, которые не умеют пользоваться мобильными приложениями, записываются», - сообщила главный врач ГП-3 Наталья Чубарова.

Ростовская область, Республика Хакасия, Хабаровский край. Везде вакцинация идет и среди военных. В Мурманске сегодня начали прививать преподавателей филиала Нахимовского военно-морского училища. Спрос на вакцину и среди гражданских пациентов только растет. По данным РФПИ, в России уже привились полтора миллиона человек.