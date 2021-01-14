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Собянин назвал сроки для оценки динамики заболеваемости COVID-19

Роман Захаров
18:15 14.01.2021
По словам мэра столицы, для этого может понадобиться до полутора недель.
Собянин назвал сроки для оценки динамики заболеваемости COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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От одной до полутора недель необходимо для того, чтобы оценить динамику заболеваемости коронавирусом в Москве. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин. 

«Мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшую неделю-полторы, чтобы понять: это устоявшаяся, уже стабильно наметившаяся тенденция или это просто промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболевания», - сообщил градоначальник в эфире «Россия 24».

За минувшие сутки в Москве было зафиксировано 5 893 новых случая заболевания COVID-19. За все время пандемии в столице было выявлено 877 428 человек, заразившихся данной инфекцией. 

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом, а дальше, по словам главы кабмина, ситуация будет улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации.

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