Собянин назвал сроки для оценки динамики заболеваемости COVID-19

От одной до полутора недель необходимо для того, чтобы оценить динамику заболеваемости коронавирусом в Москве. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшую неделю-полторы, чтобы понять: это устоявшаяся, уже стабильно наметившаяся тенденция или это просто промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболевания», - сообщил градоначальник в эфире «Россия 24».

За минувшие сутки в Москве было зафиксировано 5 893 новых случая заболевания COVID-19. За все время пандемии в столице было выявлено 877 428 человек, заразившихся данной инфекцией.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом, а дальше, по словам главы кабмина, ситуация будет улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации.