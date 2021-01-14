Лавров упрекнул США в препятствовании диалогу между Ираном и арабскими странами Персидского залива

Россия предлагает обсудить на конференции по безопасности в Персидском заливе вопросы, связанные с Ираном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим саудовским коллегой.

Российский министр отметил, что Эр-Рияд и другие столицы региона озабочены в том числе иранской ракетной программой и вынесение этих тем на конференцию было бы полезным для работы над концепцией региональной безопасности. По словам Лаврова, главное, чтобы этому процессу не мешали извне.

При этом руководитель МИД России подчеркнул, что сейчас Вашингтон делает все для того, чтобы не состоялся диалог между Ираном и арабскими странами Персидского залива.