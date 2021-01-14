СМИ сообщили о госпитализации экс-премьера Италии Сильвио Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони попал в больницу в Монако. Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. Об этом рассказал личный врач политика Альберто Зангрильо, передает La repubblica.

По его словам, бывший итальянский премьер сейчас находится в кардиологическом центре недалеко от Ниццы, куда он попал из коммуны Вальбонн на юге Франции.

Как пояснил Зангрильо, он лично выезжал к 84-летнему политику в понедельник, 11 января, и после осмотра принял решение о необходимости госпитализировать Берлускони в один из центов в Монако. По словам доктора, это решение было продиктовано желанием избежать использования «транспорта в Италии».

Стоит отметить, что в сентябре 2020 года бывший премьер-министр Италии переболел коронавирусом. Политик находился на самоизоляции дома, посещая миланский госпиталь при проведении дополнительных анализов.