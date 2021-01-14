Племянница Скрипаля возмутилась его молчанием после смерти матери

Сергей Скрипаль никак не отреагировал на смерть своей пожилой матери, которая скончалась 7 января в возрасте 93 лет. Сегодня женщину похоронили в Ярославле. Родные и близкие не дождались соболезнований от Скрипаля. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщила его племянница Виктория.

«С моей стороны было сделано все возможное. Когда бабушка умерла, я написала человеку в Британии, попросила их известить. Мне подтвердили передачу информации. Через час газеты опубликовали новость. Кто хотел, тот знал. Я в своих социальных сетях распространила всю информацию. Выразили соболезнования абсолютно все, кроме них. Теперь я этих людей не хочу знать, видеть и вообще», - сказала Виктория.

Матери Сергея Скрипаля стало плохо 25 декабря, и с тех пор ее состояние ежедневно ухудшалось, добавила Виктория. Прописанные врачами лекарства не помогали, и тогда пожилую женщину отвезли на КТ. Снимок показал поражение легких в результате коронавирусной инфекции. В реанимации ее спасти не смогли, и 7 января пациентка умерла.