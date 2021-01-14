Свет Земли: российский космонавт показал северное сияние из иллюминатора МКС

Российский космонавт и член экипажа МКС Сергей Кудь-Сверчков опубликовал удивительное по своей красоте видео с околоземной орбиты. На кадрах отрезок полета станции в семь минут, сжатый до 15 секунд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Kud-Sverchkov (@kudsverchkov)

Судя по описанию к ролику, полет начался над водами Тихого океана и городами США и Канады. Рассвет Кудь-Сверчков и его подписчики в социальных сетях встретили над Атлантикой.

На кадрах также заметны несколько необычных объектов, летящих в правой части экрана. Это не космические пришельцы, успокоил российский космонавт, а вереница спутников, ставших заметными из-за отражения солнечного света.