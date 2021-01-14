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В Польше произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки

Роман Захаров
16:05 14.01.2021
В результате инцидента погиб один человек.
В Польше произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки
© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В польском Беруне на заводе Nitroerg произошел взрыв. Об этом рассказала представитель пожарной службы Анета Голембевская.

«Из информации, которую мы имеем на данный момент, следует, что один человек погиб, а один получил травмы», - сообщила она.

Голембевская уточнила, что взрыв произошел на предприятии по производству взрывчатых веществ. В настоящий момент на месте ЧП работают 15 пожарных расчетов. О причинах инцидента пока ничего не известно.

Предприятие Nitroerg принадлежит группе KGHM. Оно является самым крупным в Польше и одним из крупнейших в Европе производителем взрывчатки.

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