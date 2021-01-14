Корабли ВМС Ирана провели пуски крылатых ракет в ходе учений
Маневры проводились с 12 января.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Пусками крылатых ракет с берега и с боевых кораблей завершились масштабные военно-морские учения Ирана в Оманском заливе.
Как сообщило командование Корпуса стражей Исламской революции, ракеты успешно поразили все цели в северной части Индийского океана. К маневрам сейчас приковано внимание едва ли не всего Ближнего Востока.
В учениях также задействовали подводную лодку класса «Фатех», которая впервые произвела торпедный пуск, а также новейший вертолетоносец, впервые продемонстрированный мировой общественности.