Корабли ВМС Ирана провели пуски крылатых ракет в ходе учений

Пусками крылатых ракет с берега и с боевых кораблей завершились масштабные военно-морские учения Ирана в Оманском заливе.

Как сообщило командование Корпуса стражей Исламской революции, ракеты успешно поразили все цели в северной части Индийского океана. К маневрам сейчас приковано внимание едва ли не всего Ближнего Востока.

В учениях также задействовали подводную лодку класса «Фатех», которая впервые произвела торпедный пуск, а также новейший вертолетоносец, впервые продемонстрированный мировой общественности.