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Ученые назвали ранний признак сердечно-сосудистых заболеваний

Тамара Астапенкова
01:59 14.01.2021
Накопление кальция в брюшной аорте повышает риск возникновения в будущем инфарктов или инсультов.
Ученые назвали ранний признак сердечно-сосудистых заболеваний
© Фото: Jaap Arriens globallookpress
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Международная группа ученых из США, Австралии и Франции после проведенных исследований выяснила, что накопление кальция в брюшной аорте повышает риск возникновения в будущем инфаркта миокарда или инсульта. Об этом пишет журнал Journal of the American Heart Association.

Ученые провели анализ 52 предыдущих исследований. В результате выяснилось, что люди с кальцификацией брюшной аорты в 2 - 4 раза более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кальций, накапливаясь на стенках кровеносных сосудов, может блокировать кровоснабжение или вызвать разрыв бляшек. По мнению исследователей, чем больше кальция на стенках сосудов, тем выше риск возникновения серьезных проблем.

К накоплению кальция в кровеносных сосудах способствует неправильное питание, курение, генетическая предрасположенность, малоподвижный образ жизни, а также хронические заболевания почек.

Ранее ученые Кембриджского университета заявили, что люди, страдающие депрессией, более подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, у кого нет проблем с психическим здоровьем.

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