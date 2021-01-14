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Астрономы оценили, насколько космос темный

Светлана Иванова
15:54 14.01.2021
Данные с аппарата New Horizons помогли установить, что космос гораздо темнее, а галактик во Вселенной существенно меньше, чем предполагалось ранее.
Астрономы оценили, насколько космос темный
© Фото: new.horizons1, Facebook
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Автоматическая станция  New Horizons измерила темноту космического пространства, обнаружив, что оно гораздо темнее, чем предполагалось ранее.

Полученные результаты объясняются тем, что аппарат оказался на расстоянии более 6,4 миллиарда км от Земли - дальше всех объектов, созданных человеком. В частности, окружающее небо, снимки которого сделал New Horizons после облета Плутона в 2015 году и объекта пояса Койпера Аррокот в 2019 году, оказалось в 10 раз темнее того, которое фиксирует телескоп «Хаббл».

Как поясняют ученые, внутренняя часть Солнечной системы полна пылинок, улавливающих солнечный свет, поэтому более правдивый расклад можно получить с помощью зондов, находящихся максимально далеко в космосе, следует из статьи, принятой к публикации в журнале Astrophysical Journal.

Тот же эффект могут заметить и люди на Земли, когда наблюдают за ночным небом: за городом, подальше от светового загрязнения, можно разглядеть звезды действительно хорошо.

Новая оценка космического оптического фона позволила астрономам Института исследований космоса скорректировать предполагаемые данные о количестве существующих галактик.

«Космический микроволновый фон говорит нам о первых 450 000 лет после Большого взрыва, тогда как космический оптический фон говорит нам кое-что о сумме всех звезд, которые когда-либо формировались с тех пор», - пояснил ведущий автор исследования Марк Постман.

Он подчеркнул, что новые данные позволяют говорить о существовании нескольких сотен миллиардов гравитационно-связанных систем во Вселенной против двух триллионов, как считалось ранее.

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