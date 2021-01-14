Ученые доказали способность ранее переболевших COVID-19 передавать вирус

Перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты, вне зависимости от тяжести течения болезни, остаются заразными после выздоровления. Иммунитет к повторному заражению у таких людей сохраняется до пяти месяцев. К такому выводу пришли эксперты управления по охране общественного здоровья Англии (Public Health England, PHE).

«Ученые, занимавшиеся исследованием, пришли к выводу, что естественным образом приобретенный в результате заболевания иммунитет на 83% больше защищает от повторного инфицирования по сравнению с теми, кто не болел. Иммунитет сохраняется по меньшей мере пять месяцев с момента заболевания. Некоторые из этих людей сохраняют большое количество вируса и могут продолжить передавать его другим», - цитирует РИА Новости сообщение PHE.

Из этого следует, что переболевшие COVID-19 в первую волну подвержены риску повторного заражения, пояснили ученые. Из-за того что обладатели антител могут передавать вирус другим, им важно сохранять режим самоизоляции и не контактировать с окружающими, считают в РНЕ.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что более 600 тысяч доз вакцины от коронавируса было доставлено на этой неделе в регионы страны. При этом до конца января ожидается поставка еще двух миллионов доз «Спутника V». Кроме того, стало известно, что в России вакцины от коронавируса включат в национальный календарь прививок. В конце декабря прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Михаилу Мурашко держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников.