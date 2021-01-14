Госпитализированного с COVID-19 Грачевского снова ввели в кому

Режиссера, сценариста и художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского , госпитализированного ранее с COVID-19, вновь ввели в состояние медикаментозной комы. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга режиссера, актера Владимира Долинского.

«Он в медикаментозном сне, пока стабильно тяжелое состояние», - сказал Долинский.

Ранее появилась информация, что 71-летний режиссер заразился COVID-19. Изначально Грачевский проходил лечение в домашних условиях, однако впоследствии был госпитализирован. Впоследствии его перевели в реанимацию, а уже 7 января его подключили к аппарату ИВЛ. Самостоятельно дышать Грачевскому практически не удавалось. Тогда его впервые ввели в состояние искусственной комы.

11 января режиссер пришёл в себя и начал жестами общаться с врачами. Однако вскоре его состояние начало резко ухудшаться и его отправили в другую реанимацию, где он был вновь погружен в состояние медикаментозного сна.