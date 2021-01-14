Задержание владельца кафе с шаурмой «от Сталина» попало на видео

Сотрудники полиции задержали владельца московского кафе с шаурмой «от Сталина» Станислава Вольтмана. Действия правоохранителей попали на видео. Судя по кадрам, их снимал на мобильный телефон сам задержанный. До этого сотрудник полиции несколько раз попросили его пройти в служебный автомобиль для составления протокола.

«Это законное требование сотрудника полиции. Проследуйте в машину для составления административного протокола», - слышно на записи голос одного из патрульных.

К его словам Вольтман не прислушался и продолжил настаивать на своем, сославшись на то, что ждет юриста. Тогда полицейские применили силу.

«Я сейчас нахожусь в полиции уже почти три часа и сейчас меня повезут в суд, как я понимаю», - сообщил по телефону задержанный Вольтман.

Это не первая его встреча с полицейскими. Ранее в разговоре со «Звездой» он назвал свою версию конфликта с силовиками. По словам Станислава, он работает в рамках закона и ничего не нарушает. Кроме того, он отметил, что, по его информации, полиция оказывала давление на арендодателя.