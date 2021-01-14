Лоб в лоб: опубликованы кадры последствий столкновения грузовика и пассажирского автобуса в Подмосковье

В Московской области на Рогачевском шоссе лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль и рейсовый автобус. Кадры последствий инцидента были опубликованы в социальных сетях.

На записи видно, что на месте аварии образовалась небольшая пробка, также туда прибыли сотрудники ГИБДД. Помимо этого, в объектив камеры попал участвовавший в ДТП автобус, передняя часть которого от удара значительно пострадала.

По словам очевидцев, в результате аварии никто не погиб, а медицинская помощь понадобилась только одному человеку, который, впрочем, отказался в дальнейшем от госпитализации.