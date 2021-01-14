В Минздраве РФ рассказали о ходе поставок вакцины в регионы

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что более 600 тысяч доз вакцины от коронавируса было доставлено на этой неделе в регионы страны. При этом до конца января ожидается поставка еще двух миллионов доз «Спутника V».

«На неделе в регионы доставлено более 600 тысяч доз, до конца января ожидается поставка еще двух миллионов доз вакцины», - подтвердил министр на селекторном совещании с регионами, посвященном подготовке к началу массовой вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России вакцины от коронавируса включат в национальный календарь прививок. В конце декабря прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Михаилу Мурашко держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников.