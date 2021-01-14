Рекордные снегопады: что происходит на улицах Москвы с приходом мощного циклона

Циклон, который синоптики прозвали «Балканским монстром», громко заявил о себе в Центральной России. За ночь и первую половину дня выпала пятая часть месячной нормы осадков, и это еще не предел, обещают метеорологи. Минувшая ночь была самой холодной за всю зиму. Днем на улице немного потеплело, сейчас термометры показывают минус 13 градусов, но из-за высокой влажности холод ощущается сильнее.

Сильный снегопад вызвал многочисленные пробки, и коммунальщики начали убирать снег еще ночью, но справиться с огромным объемом работы к утру не успели. Москва встала в гигантских пробках. Избежать коллапса удалось благодаря сознательности многих автомобилистов, которые пересели на общественный транспорт.

«Балканский монстр» захватил всю Центральную Россию, Сибирь и Урал. К слову, температура там доходит до минут 30 градусов, что осложняет работу. В Якутии сегодня минус 50, отменены очные занятия в школах. То же самое происходит в Архангельске и Челябинске. Синоптики обещают, что через несколько часов снегопад в столичном регионе прекратится, а температура вновь понизится.