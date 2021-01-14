Археологи нашли древнейший рисунок в истории человечества

В Индонезии обнаружен древнейший наскальный рисунок. Речь идет об изображении дикой свиньи в натуральную величину. По подсчетам ученых, зарисовка была сделана 45 500 лет назад и является самым ранним свидетельством поселения людей в регионе, пишет журнал Science Advances.

Наскальная живопись была обнаружена в пещере Leang Tedongnge в долине, окруженной известняковыми скалами. Ближайшая до места дорога располагается примерно в часе ходьбы, при этом добраться сюда можно только в засушливый сезон, во время сезона дождей местность затапливается.

На обнаруженном изображении запечатлена бородавчатая свинья размером 136 на 54 сантиметра. При окрашивании рисунка применялся темно-красный пигмент охры. У животного имеются короткий гребень из прямостоящих волос и пара роговидных лицевых бородавок. У зарисовки есть продолжение, которое сохранилось лишь частично. По мнению исследователей, изначально доисторический зверь «наблюдал» за дракой двух других бородавчатых свиней.

Ученые обращают внимание, что у людей того периода имелись все возможности и инструменты, чтобы создавать картины, которые хотелось. В качестве авторов изображения специалисты называют представителей Homo sapiens, а не какого-либо другого ныне вымершего человеческого вида. Однако утверждать это наверняка пока невозможно, подчеркивается в работе.

Бородавчатые свиньи часто становились героями доисторических произведений искусства на острове Сулавеси, многие подобные артефакты относятся к ледниковому периоду.