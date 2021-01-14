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Путин оценил ситуацию с появлением новых штаммов коронавируса

Анна Касаткина
13:59 14.01.2021
Ранее в Великобритании обнаружили вариант вируса, который может быть на 70% заразнее обычного.
Путин оценил ситуацию с появлением новых штаммов коронавируса
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин заявил, что развитие ситуации с коронавирусом невозможно предсказать на сто процентов в условиях появления новых штаммов. Коечный фонд при таких обстоятельствах необходимо сохранить, отметил он.

«Как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на сто процентов предугадать, предусмотреть не можем», - сказал президент.

Поэтому, по его словам, коечным фондом нужно «очень грамотно, тонко управлять» и принимать решения своевременно, чтоб не возникало перегрузки в одном месте и недозагрузки - в другом.

В середине декабря в Великобритании выявили новый штамм SARS-CoV-2, который, по предварительным оценкам, на 70% заразнее обычного. В России у одной из пациенток обнаружили вирус с 18 мутациями.

Кроме того, об открытии новых штаммов в США заявили ученые из Университета Огайо. Один из них похож на британский, второй - с тремя мутациями. 

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