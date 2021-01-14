Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Таиланде сделали из теленка с пятью ногами предсказателя

Светлана Иванова
13:43 14.01.2021
Местные жители уверены, что теленок с пятью ногами способен предсказывать номера выигрышных лотерейных билетов.
В Таиланде сделали из теленка с пятью ногами предсказателя
© Фото: VIRAL PRESS
Читайте нас на:

Жители таиландской деревни в провинции Сурин на северо-востоке страны поклоняются теленку с пятью ногами. Люди часто собираются на поле, где пасутся коровы, чтобы по очереди прикоснуться к редкому животному, пишет Daily Star.

Из-за полимелии, врожденного дефекта, приводящего к образованию еще одной конечности, маленькая корова появилась на свет с лишней ногой.

Двухлетняя корова по кличке Камку выглядит как обычный теленок. Исключением является лишь пятая нога, расположенная на спине. Эта особенность не мешает животному в его жизни: Камку пасется на поле вместе с другими коровами.

В 2021 году, которому по китайскому гороскопу покровительствует Белый Металлический Бык, стало расти число людей, которые верят, что прикосновение к теленку принесет им удачу.

Семья, которой принадлежит корова, отмечает, что с рождением Камку жители деревни начали видеть сны с выигрышными номерами лотерейных билетов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:00 В стране и мире
Видео
СК завершил расследование в отношении экс-губернатора Меня
10:50 В стране и мире
В Рособрнадзоре оценили инициативу отменить ОГЭ
10:18 В стране и мире
Видео
Балканский монстр: снегопады и морозы обрушились на регионы России
08:59 В стране и мире
Видео
Собянин заявил о возвращении к обычному режиму обучения в московских школах с 18 января
07:45 В стране и мире
В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли спиртным
Популярное
Популярное
Видео
Два солнечных пятна в три раза больше Земли попали на видео
Видео
Пьяный водитель «прокатил» полицейского на капоте в Биробиджане
Названа привычка, отказ от которой способен предотвратить онкологию
Видео
Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.