В Таиланде сделали из теленка с пятью ногами предсказателя

Жители таиландской деревни в провинции Сурин на северо-востоке страны поклоняются теленку с пятью ногами. Люди часто собираются на поле, где пасутся коровы, чтобы по очереди прикоснуться к редкому животному, пишет Daily Star.

Из-за полимелии, врожденного дефекта, приводящего к образованию еще одной конечности, маленькая корова появилась на свет с лишней ногой.

Двухлетняя корова по кличке Камку выглядит как обычный теленок. Исключением является лишь пятая нога, расположенная на спине. Эта особенность не мешает животному в его жизни: Камку пасется на поле вместе с другими коровами.

В 2021 году, которому по китайскому гороскопу покровительствует Белый Металлический Бык, стало расти число людей, которые верят, что прикосновение к теленку принесет им удачу.

Семья, которой принадлежит корова, отмечает, что с рождением Камку жители деревни начали видеть сны с выигрышными номерами лотерейных билетов.