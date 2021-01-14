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В Минпромторге не получали жалоб от сетей на проблемы с закупкой сахара и масла

Виктория Ивашечкина
13:33 14.01.2021
Ведомство продолжает изучать цены на продовольственные товары, которые относятся к категории социально значимых.
В Минпромторге не получали жалоб от сетей на проблемы с закупкой сахара и масла
© Фото: pasja1000, Pixabay
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Торговые сети не обращались в Минпромторг России с жалобами на проблемы с закупками сахара и подсолнечного масла после того, как правительство зафиксировало цены на данные продукты. Об этом сообщили в самом ведомстве.

«В настоящее время к соглашениям присоединились порядка семи тысяч хозсубъектов, в том числе организации оптовой торговли», - уточнили в Минпромторге, передает ТАСС.

Они, как отмечается, осуществляют закупки у производителей и поставляют товар организациям розничной торговли как сетевой, так и несетевой розницы.

Напомним, в конце прошлого года Минсельхоз, Минпромторг, ряд торговых сетей подписали соглашение. Согласно ему, максимальная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, а розничная цена - 110 рублей за литр. При этом стоимость сахара установлена на уровне 36 и 45 рублей за 1 кг соответственно. 

Накануне Минпромторг России сообщил о фиксации тенденции на снижение стоимости масла и сахара на внутреннем рынке. Ведомство постоянно мониторит цены на продовольственные товары, которые относятся к категории социально значимых.

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