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Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с коронавирусом

Анна Касаткина
13:23 14.01.2021
Премьер-министр напомнил, что началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от болезни.
Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с коронавирусом
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости
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Наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация пойдет на улучшение. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

Форум в этом году проходит на тему «Россия и мир после пандемии».

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», - сказал Мишустин.

Он отметил, что уже началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от болезни.

«По мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», - добавил премьер.

В видеообращении Мишустин также затронул тему дистанционной работы, отметив, что с окончанием пандемии такой формат не исчезнет.

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