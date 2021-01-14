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«Отмахиваются как от чумного»: эксперт об импичменте Трампа

Анна Назайкина
12:55 14.01.2021
По словам Мизина, происходящие в США события вызвали раскол американского общества.
«Отмахиваются как от чумного»: эксперт об импичменте Трампа
© Фото: Michael Reynolds, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Ведущий научный сотрудник Института международных исследований, дипломат Виктор Мизин в разговоре со «Звездой» заявил, что происходящие в США события, в том числе президентские выборы, импичмент действующего главы государства Дональда Трампа, вызвали раскол американского общества. По словам эксперта, политическая жизнь в Штатах ворвалась в новую фазу, доселе невиданную.

«Если штурм Капитолия как-то уронил в глазах мира великий имидж американской демократии, то то, что происходит, можно назвать клоунадой... То, что происходит, раскололо американское общество. Американская политическая жизнь ворвалась в новую фазу, доселе невиданную», - сказал Мизин.

Также историк заявил, что Дональд Трамп не призывал штурмовать Капитолий. Поэтому обвинения в подстрекательстве к мятежу, выдвинутые по отношению к действующему президенту, необоснованны, добавил Мизин.

«Понятно, что фигура одиозная... Его сначала все превозносили, а теперь все от него, как от чумного, пытаются как-то отмахнуться. Штурмовать Капитолий Трамп действительно не призывал, то есть импичмент был сделан не на основе факта какой-то речи. Никого он не призывал вторгаться в Капитолий», - заявил эксперт.

Напомним, что палата представителей конгресса США утвердила резолюцию об импичменте Трампа. За вынесение вотума недоверия проголосовали 232 конгрессмена, 197 высказались против. Теперь вопрос предстоит рассмотреть сенату, который в предыдущий раз оправдал главу государства.

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