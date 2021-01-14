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Мишустин заявил, что формат удаленки не исчезнет после пандемии COVID-19

Виктория Ивашечкина
12:41 14.01.2021
Премьер-министр РФ напомнил, что специфика подобной занятости уже была учтена в принятых поправках в Трудовой кодекс.
Мишустин заявил, что формат удаленки не исчезнет после пандемии COVID-19
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с окончанием пандемии коронавируса формат дистанционной работы не исчезнет.

«Во время распространения коронавируса произошел рост дистанционной занятости. Весной и в начале лета ее доля достигала от 10 до 15% от общей», - отметил премьер во время видеообращения к участникам Гайдаровского форума, передает РИА Новости.

Также Мишустин напомнил, что специфика подобной занятости уже была учтена в принятых поправках в Трудовой кодекс. Премьер-министр РФ отметил, что дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в новых отраслях благодаря цифровым технологиям.

«Однако практика показывает, что в некоторых традиционных сегментах реального производства тоже начинает происходить этот процесс», - подчеркнул Мишустин.

Говоря о цифровых технологиях, Михаил Мишустин заявил, что за счет них кабмину удалось повысить качество поддержки людей, которые потеряли работу в период пандемии.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о дистанционной работе. В частности, были введены три ключевых понятия: дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа.

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