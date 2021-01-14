Австралиец узнал о планах властей убить почтового голубя, пересекшего океан

Почтового голубя, попавшего в Австралию из США, могут убить. Об этом сообщает AP со ссылкой на австралийца, обнаружившего птицу-иностранку. В пригороде Мельбурна голубь оказался после пересечения океана и был впервые замечен 26 декабря.

Местный житель Кэвин Селли-Берд обратил внимание на почтовую птицу на своем участке. Мужчина принял голубя за ручного и решил попытаться найти ему дом. В ходе поисков Селли-Берд выяснил, что крылатый путешественник зарегистрирован в США, где 29 октября должен был стать участником голубиных гонок, но позднее пропал.

В Австралии предположили, что птица могла преодолеть 13 тысяч километров, переправившись на грузовом судне.

Историей голубя Джо, который получил свое имя в честь избранного президента США Джо Байдена, заинтересовалась австралийская служба по карантину и инспекции. Представитель ведомства связался с Селли-Бердом, попросив последнего поймать птицу.

В частности, по словам австралийца, ведомство выразило беспокойство из-за возможных болезней, которые могут быть выявлены у голубя-американца. Селли-Берд ответил собеседнику, что пернатое не дает приблизиться к себе. Представитель службы по карантину и инспекции, в свою очередь заметил, что теперь рассматривается возможность профессионального отлова.

В Австралии введены строгие законы о ввозе на территорию страны животных. Так, звери должны находиться в длительном карантине, после чего уничтожаются все предметы по уходу за ними. Действующие меры объясняются уникальность фауны на континенте.