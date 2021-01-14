Ученые рассказали о предвестниках нового ледникового периода

Таяние айсбергов в Антарктике способно вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период. К такому выводу пришли ученые Кардиффского университета в Великобритании.

В исследовании поясняется, что при таянии ледников из Южного океана в Атлантический перемещаются огромные объемы воды. Это меняет циркуляцию течений в океане, из атмосферы поглощается больше углерода, а парниковой эффект снижается. В результате формируются условия для возникновения ледникового периода.

По мнению ученых, связь между таянием айсбергов и системой океанских течений преследовала начало каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет, сообщает ScienceDaily.

Ранее ученые предупредили о катастрофических темпах таяния льдов в Гренландии, которые способны существенно поднять уровень моря к 2100 году.