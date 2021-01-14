Грузинская авиакомпания организовала авиасообщение в Москву через Ереван

Впервые после введенных ограничений из-за пандемии коронавируса грузинская авиакомпания Georgian airways в виде исключения начала выполнять чартерные рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван. Об этом сообщили в авиакомпании.

В Грузии из-за коронавирусной инфекции было прекращено авиасообщение со всеми странами. Ограничения на международное регулярное авиасообщение действует в стране до 31 января 2021 года. Будут ли продлены эти меры зависит от эпидемиологической ситуации.

«Авиакомпания начала выполнять несколько рейсов в направлении Москвы через Ереван, однако это временное решение, связанное с новогодними праздниками», - приводит РИА Новости слова сообщения.

На данный момент чтобы попасть в Грузию из России необходимо иметь грузинское гражданство, вид на жительство или быть женой или мужем гражданина Грузии.

Прямое авиасообщение между Грузией и Россией было закрыто еще в 2019 году из-за антироссийских выступлений, после чего полеты осуществлялись через транзитные города - Ереван или Стамбул.