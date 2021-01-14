Лидер республиканцев в Сенате еще не принял решения об импичменте Трампа
Митч Макконнелл сказал, что намерен выслушать юридическую аргументацию обвинений.
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Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл еще не принял окончательного решения по поводу того, поддержит ли импичмент Дональда Трампа. Об этом он сообщил в письме сенаторам.
«Я намерен выслушать юридическую аргументацию обвинений, когда они будут представлены Сенату», - объяснил он.
Ранее Палата представителей США объявила действующему президенту импичмент из-за штурма Капитолия 6 января. Окончательное решение должен принять Сенат, но Макконнелл отказался собрать верхнюю палату Конгресса, чтобы рассмотреть этот вопрос.
Тем временем в Вашингтоне снова собираются сторонники Трампа. В городе усилены меры безопасности, вокруг Капитолия возводят дополнительные ограждения.