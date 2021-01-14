В России за сутки подтвердили 24 763 случая заражения COVID-19
Число выздоровевших после коронавирусной инфекции россиян увеличилось на 27 956.
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В оперштабе сообщили, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России за сутки возросло на 24 763. Общее количество зараженных увеличилось до 3 495 816.
Уточняется, что это максимум с 2 января. Тогда стало известно о 26 301 заразившемся.
При этом число летальных исходов из-за COVID-19 в России за последние сутки возросло на 570 против 566 днем ранее. Всего от инфекции с начала пандемии умерли 63 940 человек.
Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 27 956. Всего с начала пандемии вылечились 2 882 044 человека.