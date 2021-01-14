СК завершил расследование в отношении экс-губернатора Меня

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня о растрате 700 миллионов рублей. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

«Завершены следственные действия, обвиняемый Мень знакомится с материалами уголовного дела», – уточнила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

После ознакомления дело направят в прокуратуру, которая утвердит обвинительное заключение, а затем – в суд.

Сегодня Мень присутствовал в Басманном суде на рассмотрении ходатайства о продлении запрета определенных действий в отношении него.

Аудитор Счетной палаты и бывший глава Минстроя Мень был задержан в ноябре прошлого года по обвинению в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был в 2011 году.

По версии следствия, по указанию экс-губернатора был принят ряд документов для выделения из бюджета денег под видом займов компании «Ивановский бройлер». На следующий день эти средства «были похищены преступной группой», которую, как считают следователи, организовал Мень Мень совместно с бенефициарами группы компаний «Продо» – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса. Свою вину обвиняемый не признает.

По делу Меня по статье о растрате также привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин.