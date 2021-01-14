Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК завершил расследование в отношении экс-губернатора Меня

Анна Касаткина
12:00 14.01.2021
Меня задержали в ноябре прошлого года в связи с растратой 700 миллионов рублей.
СК завершил расследование в отношении экс-губернатора Меня
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня о растрате 700 миллионов рублей. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

«Завершены следственные действия, обвиняемый Мень знакомится с материалами уголовного дела», – уточнила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

После ознакомления дело направят в прокуратуру, которая утвердит обвинительное заключение, а затем – в суд.

Сегодня Мень присутствовал в Басманном суде на рассмотрении ходатайства о продлении запрета определенных действий в отношении него.

Аудитор Счетной палаты и бывший глава Минстроя Мень был задержан в ноябре прошлого года по обвинению в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был в 2011 году.

По версии следствия, по указанию экс-губернатора был принят ряд документов для выделения из бюджета денег под видом займов компании «Ивановский бройлер». На следующий день эти средства «были похищены преступной группой», которую, как считают следователи, организовал Мень Мень совместно с бенефициарами группы компаний «Продо» – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса. Свою вину обвиняемый не признает.

По делу Меня по статье о растрате также привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор «Ивановского бройлера» Дмитрий Гришин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:00 В стране и мире
СК завершил расследование в отношении экс-губернатора Меня
10:50 В стране и мире
В Рособрнадзоре оценили инициативу отменить ОГЭ
10:18 В стране и мире
Видео
Балканский монстр: снегопады и морозы обрушились на регионы России
08:59 В стране и мире
Видео
Собянин заявил о возвращении к обычному режиму обучения в московских школах с 18 января
07:45 В стране и мире
В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли спиртным
Популярное
Популярное
Видео
Два солнечных пятна в три раза больше Земли попали на видео
Видео
Пьяный водитель «прокатил» полицейского на капоте в Биробиджане
Названа привычка, отказ от которой способен предотвратить онкологию
Видео
Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.