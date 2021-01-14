Двукратного олимпийского чемпиона Келлера решили судить за штурм Капитолия

Двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предъявили обвинение по трем статьям из-за штурма здания Капитолия. Как сообщает газета The New York Times, бывшего спортсмена заподозрили в препятствовании правоохранительным органам, сознательном пребывании в здании с ограниченным доступом и беспорядках на территории местопребывания конгресса США.

Тридцативосьмилетнего Келлера разглядели в числе участников штурма Капитолия после появления соответствующего видео. Бывшего пловца удалось легко узнать благодаря высокому росту. Двухметровый мужчина, запечатленный на записи, практически сразу привлекает к себе внимание. Спортсмен не проявлял никакой агрессии на месте беспорядков, уточняют журналисты.

Дело Келлера передано в федеральный суд США округа Колумбия.

Шестого января сторонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий и удерживали его несколько часов. Поводом для митингов стал отказ признавать итоги ноябрьского голосования на пост главы США, в котором победил демократ Джо Байден. В результате протестов погибли пять человек. Было заведено более 160 уголовных дел. Против Трампа началась процедура импичмента.

Клит Келлер является двукратным чемпионом, а также серебряным призером летних Олимпийских игр в эстафете 4×200 метров вольным стилем, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр на 400-метровке комплексным плаванием.