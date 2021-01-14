В Японии разгадали полувековую загадку с многоножками

Стаи многоножек регулярно перекрывают железнодорожные пути в горных регионах Японии. Поезда оказываются заблокированными осенью каждые восемь лет.

Размер насекомых составляет всего три сантиметра, однако они в большом количестве попадают на рельсы, заставляя поезда буксовать, пишет Daily Mail.

Ученые на протяжении многих лет пытались установить причину такого феномена. В итоге эколог Кейко Ниидзима после 50 лет наблюдений смогла выяснить, что каждые восемь лет в сентябре-октябре повзрослевшие особи вида Parafontaria laminata armigera выходят на поверхность, где собираются в целые полчища. Такая особенность поведения насекомых объясняется цикличностью жизненного цикла насекомых.

«Мы доказали, что многоножки - это цикличные организмы, отличающиеся длинным жизненным циклом. Такое поведение характерно для цикад, бамбука и некоторых растений рода Strobilanthes», - отметила эколог, подчеркнув, что многоножки Parafontaria laminata armigera являются первыми задокументированными цикличными членистоногими.

У многоножек этого вида существует семь возрастных стадий. Полностью вырастают они только через восемь лет после кладки яиц. Зимой насекомые впадают в спячку, а поздней весной просыпаются и откладывают от 400 до 1 000 яиц.