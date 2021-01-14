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«Политическая возня»: эксперт оценил возможность завершения импичмента Трампа

Анна Назайкина
11:17 14.01.2021
Юрий Рогулев отметил, что провести процедуру импичмента до инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января не представляется возможным.
«Политическая возня»: эксперт оценил возможность завершения импичмента Трампа
© Фото: SMG, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Доцент МГУ, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев в разговоре со «Звездой» заявил, что процедура завершения импичмента действующего президента США Дональда Трампа может быть отложена на несколько месяцев, а может и вовсе не состояться. По мнению доктора исторических наук, «политическая возня» будет продолжаться, однако закончится безрезультатно для демократов.  

Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что сенат не вынесет вердикт по импичменту действующему президенту США Дональду Трампу до истечения срока его полномочий 20 января.

«Я думаю, что отложат на месяца два-три, насколько смогут оттянуть это заседание сената. Скорее всего, оно все равно не состоится, я имею в виду завершение импичмента, то есть не проголосует сенат за импичмент Трампа, хотя шансы повышаются, особенно после созыва нового совета сената... Республиканцы пока еще не до конца для себя решили, как они будут в этой ситуации вести себя. Но, скорее всего, они не будут собственной партии наносить такой удар и голосовать за импичмент Трампа... Поэтому я думаю, что вот эта возня политическая будет продолжаться, но закончится безрезультатно для демократов», - рассказал Рогулев.

Напомним, что палата представителей конгресса США утвердила резолюцию об импичменте Трампа. За вынесение вотума недоверия проголосовали 232 конгрессмена, 197 высказались против. Теперь вопрос предстоит рассмотреть сенату, который в предыдущий раз оправдал главу государства.

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