В Рособрнадзоре оценили инициативу отменить ОГЭ

В Рособрнадзоре не рассматривают вопрос об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ) на постоянной основе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ рассказали, что депутаты Госдумы занимаются разработкой законопроекта об отмене ОГЭ.

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися», – сказали РИА Новости в Рособрнадзоре.

Специалисты ведомства подчеркнули, что опыт проведения экзаменов показал, что ОГЭ отражает реальные знания детей и его результаты объективны. Отмена ОГЭ в 2020 году и сокращение количества экзаменов в 2021-м продиктованы лишь ситуацией с коронавирусом. В ведомстве считают, что более целесообразно обсуждать совершенствование процедуры, а не ее отмену.

В Рособрнадзоре добавили, что пока не ознакомлены с законодательной инициативой, о которой упоминалось выше, однако планируют подготовить и направить свою позицию в установленном порядке.