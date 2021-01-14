СМИ: Минстрой хочет ужесточить контроль за арендой жилья

В России планируется усиление контроля за арендой жилья. Соответствующий законопроект разрабатывается в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Об этом сообщают «Известия».

Документ внесут на рассмотрение в Государственную думу до конца 2021 года. В него может быть включен типовой договор найма, положение о создании реестра наймодателей, к которому будет доступ у налоговой службы.

Как объяснили изданию в компании «Дом.РФ», целью данного законопроекта является повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, защита прав арендодателей и арендаторов. Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин пояснил, что планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья.

Напомним, что аренда жилья регулируется главой 35 Гражданского кодекса о найме жилых помещений, Жилищным и Налоговым кодексами. Доход физических лиц от аренды имущества облагается налогом в размере 13%.