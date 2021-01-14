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Два солнечных пятна в три раза больше Земли попали на видео

Светлана Иванова
10:21 14.01.2021
На кадрах можно в деталях рассмотреть солнечную активность.
© Видео: Deddy Dayag, YouTube © Фото: Deddy Dayag, YouTube
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Солнечные пятна огромных размеров попали на видео. На записи, которую опубликовал астрофотограф из Израиля Дэвид Даяг, запечатлены два солнечных пятна. Их размер в три раза превышает размер нашей планеты, пишет газета Express.

На кадрах, на которых Солнце предстает в замедленной съемке, можно в деталях рассмотреть его активность.  

«Новая активная область попала в наше поле зрения с Земли. Я никак не могу привыкнуть к тому, какое же удивительное Солнце!» - подписал видео его автор.

Астрофотограф также анонсировал появление многих других видеозаписей с главной звездой Солнечной системы.

«В ближайшие несколько лет, следуя активному циклу Солнца, я сделаю еще много подобных записей», - заверил Даяг.

Первоначальная длительность видео была гораздо больше - около двух часов, но запись пришлось сократить из-за большого количества облаков, закрывающих обзор.

Стоит отметить, что на видео попала активность нашей звезды, зафиксированная в ноябре 2020 года. Солнечное пятно - это область на Солнце, отличающаяся пониженной температурой.

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