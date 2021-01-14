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Балканский монстр: снегопады и морозы обрушились на регионы России

Виктория Ивашечкина
10:18 14.01.2021
В Якутске столбики термометров опустились до минус 50 градусов, из-за чего было принято решение отменить занятия в школах.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сильные метели, снегопады и морозы обрушились сразу на несколько регионов России.

Так, в Москву накануне пришел «Балканский монстр» - так называют циклон, который принес обильные осадки. Такое ощущение, будто туман - снег идет сплошной стеной, видимость резко упала. Дороги заметены. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы может выпасть почти недельная норма снега. Похожая ситуация в Воронежской и Ростовской областях. На границе двух регионов образовалась огромная пробка из фур.

Накануне на федеральной трассе М-4 «Дон» съехал в кювет и опрокинулся пассажирский автобус, который шел по маршруту Москва - Донецк. Два человека погибли, трое пострадали. По предварительной версии, причиной аварии стали туман и гололед.

Во Владивостоке из-за снегопадов, которые не прекращаются уже несколько дней, транспортный коллапс. Движение по важнейшей автомагистрали - объездному шоссе - ограничено. А на севере страны - на Урале и в Сибири - сильные морозы. В Якутске - до минус 50 градусов. Из-за этого школы перевели на дистанционное обучение. Из-за холодов уроки отменены и в школах Челябинска, Магниторска, а также Архангельской области. Ожидается, что ночью столбик термометра там опустится до отметки минус 35.

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