Число арестованных за штурм Капитолия превысило 100

В США арестовали более ста человек, подозреваемых в причастности к штурму Капитолия 6 января. Об этом со ссылкой на свои данные сообщило агентство АР.

Для подсчета был использован общенациональный мониторинг судебных протоколов и постановлений об аресте.

Штурм Капитолия произошел в день утверждения итогов выборов в США. В результате беспорядков погибли пять человек. После этого демократы решили запустить в отношении Дональда Трампа процедуру импичмента. Президента США считают виновным в подстрекательстве к мятежу. В день дебатов об отстранении главы Белого дома от власти к Капитолию вновь стягиваются сторонники Трампа.