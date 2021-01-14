Власти Москвы увеличили количество пунктов вакцинации от COVID-19

Около 30 дополнительных прививочных пунктов от коронавируса начинают работать в Москве с 14 января. Общее количество пунктов вакцинации в столице возросло до 100. Об этом сообщил Сергей Собянин.

«В четверг, 14 января 2021 года, начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100», - написал градоначальник в своем блоге.

По информации Департамента транспорта Москвы, с 14 января открываются шесть мобильных пунктов вакцинации от коронавируса для сотрудников столичного транспорта.

Ранее стало известно, что в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для новой категории граждан: это ученые, сотрудники IT-сферы и связи, работники частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.