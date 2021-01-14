Со времен гражданской войны: впервые в Капитолии разместилась Нацгвардия

В Капитолии впервые со времен Гражданской войны разместились бойцы национальной гвардии. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, в столицу могут прибыть около 20 тысяч гвардейцев для усиления мер безопасности, чтобы избежать повторения попытки штурма Капитолия. В данный момент на Капитолийском холме собрались сторонники Джо Байдена, требующие импичмента для Трампа, на которого возложили ответственность за произошедшее.

Шестого января сторонники действующего президента США взяли штурмом Капитолий и удерживали его несколько часов. В результате погибли пять человек. Было заведено более 160 уголовных дел. Против трампа началась процедура импичмента.