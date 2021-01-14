Палата представителей США объявила импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент действующему президенту. Дональда Трампа сочли виновным в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Капитолии, которые в день утверждения итогов выборов устроили сторонники главы Белого дома.

В резолюции сказано, что действия президента подпадают под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки».

Чтобы отстранить Трампа от должности досрочно, импичмент ему должны вынести в Сенате США. Но республиканцы отказались отозвать его с каникул до инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

В истории США Трамп стал первым президентом, которому нижняя палата вынесла импичмент дважды. Можно ли будет утвердить его в Сенате уже после ухода президента с поста, пока не ясно.

Тем временем у Капитолия вновь собираются сторонники действующего главы Белого дома. В Вашингтоне усилены меры безопасности.