В Ростовской области перевернулся маршрутный автобус

На трассе М4-Дон в Ростовской области опрокинулся маршрутный автобус. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

«В Красносулинском районе на 974-м км М4-Дон произошло опрокидывание автобуса», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб и пятеро пострадали, информирует РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб.

В спасательном ведомстве уточнили, что для ликвидации ДТП привлекались 19 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС - шесть человек и две единицы техники.