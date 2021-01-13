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В Ростовской области перевернулся маршрутный автобус

Анна Касаткина
09:46 13.01.2021
В результате ДТП погиб один человек, есть пострадавшие.
В Ростовской области перевернулся маршрутный автобус
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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На трассе М4-Дон в Ростовской области опрокинулся маршрутный автобус. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

«В Красносулинском районе на 974-м км М4-Дон произошло опрокидывание автобуса», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб и пятеро пострадали, информирует РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб.

В спасательном ведомстве уточнили, что для ликвидации ДТП привлекались 19 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС - шесть человек и две единицы техники.

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