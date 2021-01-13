Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты

Астрономы обнаружили новую суперземлю, то есть планету, масса которой превышает массу Земли. Речь идет о TOI-561b, являющейся каменистой планетой, то есть состоящей в основном из силикатных пород или металлов.

TOI-561b расположена в звездной системе, которая, по подсчетам ученых, почти в два раза старше нашей Солнечной системы и образовалась десять миллиардов лет назад, всего через несколько миллиардов лет после того, как появилась галактика Млечный Путь.

Как полагают исследователи, вероятность существования жизни на более старых планетарных системах гораздо выше. Однако на обнаруженной планете, по всей вероятности, ее нет из-за неподходящих температурных условий.

Как сообщает журнал Axios, ученые обсуждали обнаружение новой планеты земного типа в понедельник, 11 января, в ходе ежегодного собрания Американского астрономического общества.

«Мы существуем (планета Земля. - Прим. ред.) только пять миллиардов лет, представьте, какие события могли бы происходить на поверхности планеты земного типа, которая существует уже 10 миллиардов лет. Я бы очень хотела это выяснить», - заявила астрофизик Лорен Вайс из Гавайского университета.

TOI-561b примерно в два-три раза больше Земли. Далекой экзопланете нужна всего половина земного дня для совершения полного оборота вокруг своей звезды. Такой короткий орбитальный период обусловлен ее близостью к звезде. Средняя температура поверхности TOI-561b составляет 1 726 градусов по Цельсию.