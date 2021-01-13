Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты

Светлана Иванова
09:43 13.01.2021
Речь идет о планете земного типа TOI-561b, образовавшейся десять миллиардов лет назад.
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
© Фото: Adam Makarenko, W. M. Keck Observatory, Facebook
Читайте нас на:

Астрономы обнаружили новую суперземлю, то есть планету, масса которой превышает массу Земли. Речь идет о TOI-561b, являющейся каменистой планетой, то есть состоящей в основном из силикатных пород или металлов.

TOI-561b расположена в звездной системе, которая, по подсчетам ученых, почти в два раза старше нашей Солнечной системы и образовалась десять миллиардов лет назад, всего через несколько миллиардов лет после того, как появилась галактика Млечный Путь.

Как полагают исследователи, вероятность существования жизни на более старых планетарных системах гораздо выше. Однако на обнаруженной планете, по всей вероятности, ее нет из-за неподходящих температурных условий.

Как сообщает журнал Axios, ученые обсуждали обнаружение новой планеты земного типа в понедельник, 11 января, в ходе ежегодного собрания Американского астрономического общества.

«Мы существуем (планета Земля. - Прим. ред.) только пять миллиардов лет, представьте, какие события могли бы происходить на поверхности планеты земного типа, которая существует уже 10 миллиардов лет. Я бы очень хотела это выяснить», - заявила астрофизик Лорен Вайс из Гавайского университета.

TOI-561b примерно в два-три раза больше Земли. Далекой экзопланете нужна всего половина земного дня для совершения полного оборота вокруг своей звезды. Такой короткий орбитальный период обусловлен ее близостью к звезде. Средняя температура поверхности TOI-561b составляет 1 726 градусов по Цельсию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:16 В стране и мире
СМИ узнали, что Трамп не рассматривает возможность досрочной отставки
09:00 ОПК
Видео
Усиленная огневая мощь: кадры отгрузки новой партии танков Т-80БВМ для ВС РФ
07:35 В стране и мире
Видео
«Входит в топ»: ученые оценили размеры пролетевшего над Камчаткой метеорита
07:23 В стране и мире
Видео
США пригрозили европейским компаниям за помощь в строительстве «Северного потока-2»
04:58 Армия
Видео
Захват «противника» и пуски ракет: истребители МиГ-31БМ провели учебный бой в Пермском крае
Популярное
Популярное
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Видео
Ребенок и три женщины чуть не разбились в падающем лифте в новостройке в Красноярске
Видео
Брюса Уиллиса выставили из аптеки из-за отсутствия маски
Видео
Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
Названы лекарства, от которых лучше отказаться во время коронавируса
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.