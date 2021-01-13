Ребенок и три женщины чуть не разбились в падающем лифте в новостройке в Красноярске

Инцидент, который чуть не обернулся трагедией произошел в одной из новостроек в Красноярске. Три женщины и ребенок едва не разбились в падающем лифте.

Происходящее попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в самом лифте. Спустя несколько секунд после того, как в лифт зашли женщины, его начало трясти, несколько раз он оказывался в свободном падении. Пассажиры судорожно нажимали кнопки, но эффекта это никакого не принесло. В итоге, сработали уловители, и трагедии удалось избежать.

Судя по видео, которое опубликовали в соцсетях жилого комплекса, в определенный момент двери лифта открылись и люди смогли выбежать из опасного лифта.