«Футуристический робот»: немецкое СМИ высоко оценило российскую БМПТ «Терминатор»

Журналист немецкого издания Stern заявил , что российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» не имеет аналогов на Западе.

По словам автора статьи, данная машина оснащена уникальным комплексом вооружений. Также она предназначена для уличных боев в местах плотной застройки. Там, где обычные танки несостоятельны.

Немецкий журналист подчеркнул, что «фактически его можно назвать стрелковым танком «на стероидах».

«При этом ему очень подходит его название - он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про «Терминатора», - отметил немецкий журналист.

Автор статьи также добавил, что боевая машина станет безусловным экспортным бестселлером.

Напомним, российская боевая машина поддержки танков «Терминатор сочетает в своем функционале возможности танка, боевой машины пехоты и создана в первую очередь для противодействия живой силе противника, которая представляет опасность для бронетехники.